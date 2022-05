Initialement ingénieure en Génie industriel de l'environnement, je me suis récemment spécialisée en QHSE en occupant pendant un an un poste de chargée de sécurité sur un site de production industrielle, me permettant d'élargir mon champs de compétences.



Rigoureuse, volontaire et très motivée pour mettre à profit ces nouvelles compétences dans le futur poste qui me sera confié, je suis ouverte à tout type de mission en lien avec le QHSE.