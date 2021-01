Https://www.linkedin.com/in/louise-videau-finckenbein/



Actuellement en 1ère année à lISEG, je souhaite morienter dans les métiers de la communication et de la publicité. Mon expérience dans le service identité visuelle au BHV Marais à Paris ma permis de développer et mettre en pratique mes qualités de création, dinnovation et de conception graphique numérique liées à la communication visuelle. Jai de plus acquis lors de mon année à la faculté des compétences dautonomie et de responsabilité.



En parallèle, je me livre à ma passion: la photographie. Jai dailleurs reçu un prix du public pour le concours Clic-Clac en 2016.