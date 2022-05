Louise WIART LEFEVRE

Actuellement conseillère en gestion au sein d’une fédération d’associations du secteur social et médico-social, j'apprécie l’importance et la force d’un réseau.



Ma fonction actuelle s’articule autour de plusieurs missions :

- veille réglementaire relative au secteur sanitaire et médico-social,

- conseil et accompagnement d'associations,

- animation de groupes de travail et de commissions composées de représentants d’associations mais aussi de fédérations et de partenaires institutionnels,

- pilotage de projets,

- représentation de l' Uriopss et de ses adhérents, auprès d’instances de la démocratie sanitaire, telles que la CRSA - Conférences régionales de la santé et de l'autonomie - ou de commissions techniques nationales ;



Mes compétences :

Veille réglementaire

Coordination

Réseau

Conseil

Accompagnement