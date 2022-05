Louisette AIME RASOARIVONY

Diplômée de l'Ecole Polytechnique Nord Madagascar en 1997. J'ai toujours travaillé dans le domaine d'Informatique et maintenant Enseignante à l'Institut de Formation Technique à Toamasina.



J'étais Responsable Technique d'une société de Formation en Informatique pendant deux ans, puis Gérante d'une société de cartographie jusque l'année dernière. Malheureusement, avec la crise on n'a plus trouvé de marchés. Cette année je suis entrée dans l'enseignement en continuant mes activités libérales pour maintenance en Informatique.



Mes compétences :

Cartographie

Formation

Formation Informatique

Informatique

Maintenance