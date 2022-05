Louisette REGNIER

Directrice de la Maison Familiale Rurale de Conty ( Somme) depuis février 2007, je dirige une équipe de 15 salariés . notre établissement propose des formations par alternance de la 3ème au BAC PRO spécialisé dans le domaine du secteur des services à la Personne . S'ajoute le développement des formations qualifiantes pour adultes : Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de vie et animateur en gérontologie . Le système de fonctionnement basé sur le principe associatif induit également l'animation de l'association composée au sein de son conseil d'administration de 20 bénévoles engagés . Fédérés les acteurs associatifs permanents et bénévoles autour des projets de développement induit en permanence des dynamiques nouvelles et des challenges.



Mes compétences :

Management