Louisiane EDERN

Grâce à mon BTS management des unités commerciales effectué en alternance chez Camaïeu, j'ai pu acquérir différentes techniques de commercialisation.



Actuellement je souhaite développer mes compétences dans le domaine du marketing, et de la communication avec un Bachelor marketing, commerce et négociation en alternance à Angers.

Je suis à la recherche d'une entreprise moderne et dynamique pour m'accueillir en septembre 2016.



Je suis persévérante, dynamique, créative, autonome mais également efficace en équipe grâce à mes expériences personnelles et professionnelles.



Mes compétences :

Analyse stratégique

Gestion de projet

Gestion de rayon

Communication événementielle

Veille concurrentielle

Inventaire

Techniques de vente

Veille commerciale

Management des ventes

Vente directe

Management

Microsoft Word

Microsoft Excel

Merchandising