Louison AUGER

RESPONSABLE COMMERCIAL - DÉVELOPPEMENT RC LENS PROMOTION



SPORTFIVE / LAGARDERE UNLIMITED





Activité :



- Développement de l'activité Sponsoring RC Lens



- Gestion de Partenariats & Grands Comptes



- Commercialisation d'Hospitalités et Prestations VIP



- Gestion d'un portefeuille de clients / Prospection



- Recommandations marketing et sponsoring à destination d’annonceurs



- Développement de l'activité Séminaire et Évènementielle



- Commercialisation d'Évènementiel Entreprises matchs et hors matchs : Salons, Séminaires, Conférences, Team building, Lancement produits...



Mes compétences :

Sponsoring

Relations Publiques

Partenariats

Community management

Football

Publicité

Marketing

Sport

Gestion de projet

Communication