Depuis plus de 6 ans maintenant, le web est la pièce centrale de mon univers. Je suis passé au fil du temps de développeur web à la conception de contenus multicanaux.



Mon objectif constant est de repousser les limites de la conception et de maintenir un niveau élevé de convivialité et dexpérience utilisateur. Jai toujours travaillé dans loptique daider à créer des produits numériques étonnants et attrayants.