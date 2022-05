Louison JACQUELINE QUENTIN

Née dans la commune du Marin en Martinique, je suis écrivaine, professeur d'anglais et chercheur.

Ecrivaine, j'ai publié huit ouvrages, dont trois romans, trois recueils de poèmes, un recueil

de nouvelles et une thèse.

Les livres tiennent une place primordiale dans ma vie. Ils m'ont mené à la passion de la recherche et à l'écriture.

Je n'ai jamais pensé que je serais amenée un jour à me consacrer à l'écriture. Cela s'est imposé comme une évidence. Nous nous faisons une idée fausse de la carrière que nous devons choisir, en nous disant "qu'écrire n'a jamais nourri son homme". Nous avons besoin de transmettre notre savoir, de mettre nos connaissances au service des autres.

C'est dans les livres que je me suis éduquée; dans les livres que je me suis imaginé une famille idéale. Le reste la vie me l'a appris...



Mes compétences :

Teacher adult education college level

Library management

Writer

Translator

Researcher

Poet