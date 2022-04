Formé et agréé par le géant du web Google, Guillaume Hareux vous propose ses services.

Il réalise vos photos et vos visites virtuelles pour développer votre web-marketing !



Au plus près des évolutions technologiques, Guillaume Hareux braque ses objectifs vers la performance des entreprises.



« Ce concept est fantastique, il permet aux professionnels de disposer d’images et de visites virtuelles de grandes qualités, tout en bénéficiant de la visibilité offerte par Google (94% des recherches en France). »



Lorsque Guillaume Hareux photographie un établissement, il dispose des outils nécessaires à la mise en ligne sur Google et Google Maps. Les images et la visite virtuelle apparaissent dès la page de résultats du moteur de recherche, ce qui améliore considérablement la visibilité et le référencement des commerces ayant fait appel à ses services. « Je me considère comme le trait d’union entre les boutiques en dur et internet »

Parfaitement adapté aux commerçants qui n’ont ni le temps ni les moyens d’animer un site web, c’est aussi une bonne solution pour les plus grandes enseignes qui pourront intégrer très facilement la visite virtuelle sur leur site ou les réseaux sociaux.



Guillaume Hareux intervient également dans les écoles dans le cadre des temps d'activités périscolaires (TAP) et dans un foyer d'adultes handicapés pour animer des ateliers photos



Site : http://maboitenimages.fr/



Mes compétences :

Technique

Reportage

Photographie