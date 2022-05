Louison MAECHLER

Actuellement Pilote Formateur au sein de l'école d'ingénieur EI.CESI (www.eicesi.fr), mon parcours professionnel à fortement été influencé par des grands noms de la recherche appliquée, le CEA (www.cea.fr) et le LAPLACE (www.laplace.univ-tlse.fr).

Mes 6 ans d’expérience m'ont ainsi permis de développer de nombreuses expertises :

• En Gestion de projet EI.CESI Toulouse, CEA Grenoble, LAPLACE Toulouse

• En Management d’équipe : techniciens, gestion planning, animation des réunions, EI.CESI Toulouse, CEA Grenoble, LAPLACE Toulouse

• En pilotage de formation (promotion de 75 apprentis ingénieurs en électronique), EI.CESI Toulouse

• En enseignement (Electronique, Microélectronique et Matériaux), EI.CESI Toulouse, LAPLACE Toulouse

• En développement et optimisation de matériaux, CEA Grenoble

• En physique des Plasmas et caractérisation de matériaux, LaPLaCE Toulouse

• En électronique, EI.CESI Toulouse, UPS Toulouse

• En physique des semi-conducteurs, UPS Toulouse

• En développement et optimisation de procédés, LAPLACE Toulouse, UPS Toulouse

• En caractérisation de matériaux (propriétés optiques, structurales et électroniques)







Mes compétences :

Ingénierie

Communication

Génie électrique

Recherche

Microélectronique

Informatique

Enseignement

Gestion de projet

MATLAB

Physique des plasmas

Formation

Matériaux