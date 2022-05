Louison SPREUX

Mes compétences :

Commercial

Négociation

Analyse financière

Pack office

Management

Marketing stratégique

Marketing

Communication

Finance

Relationnel clients

Gestion de projets

Adaptabilité et esprit d'initiative

Sérieux et ouvert

Empathie et sens de l'écoute

Fidélisation client

Phoning

Community management

Référencement internet

Google analytics

Google Adwords

Création de site web

Logiciel Sage (comptabilité, gestion commerciale,

Vente B2C

Vente B2B

Travail en équipe

Emailing

Persévérance