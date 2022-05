Pierre GRARD

Domaine de Compétences :

- Analyse des risques : malveillance, incendie, sécurité du travail, hygiène et environnement

- Analyse transversale des besoins, Consignes et Procédures d’exploitation

- Achats Produits et Services, Négociation de Marchés, Suivi des contrats de prestataires

- Stratégie, organisation, plans de progrès (conception et mise en œuvre)

- Formation théorique et formation-action opérationnelle

- Management d’équipes Sûreté - Sécurité opérationnelles et fonctionnelles

- Animation d’actions transverses multi-entités

- Etude de flux : analyse, synthèse, plans d’action

- Mise en application des textes réglementaires en adéquation avec l’exploitation

- Création et animation de modules de formation spécifiques

- Veille réglementaire

- Mise en Relation, Lobbying, communication



Formations Complémentaires :

- Formation de formateurs

- Gestion du temps

- Prise de parole en public (expérience jusqu’à 1 500 personnes)

- Conduite de réunion

- Leadership et Management (Dale Carnegie Training)

- Marchés publics



Divers :

- Délégué Général du Syndicat National des Entreprises de Sécurité (SNES)

- Fondateur de l'AGORA des Directeurs Sécurité

- Animateur de séminaires et formation en Sûreté

- Responsable du Module Gestion des Risques en Master à l'ENPC

- Chargé de cours à l’Université de Marne la Vallée en Gestion des Risques

- Conférencier à l’Université de Metz au DESS Aménagement et Défense en 1997

- Ancien chargé de cours au CNPP, à l’EDHEC et SUPDECO Lille

- Agréé CNPP Sûreté

- Sénateur de la Junior Chamber International n° 52323



Mes compétences :

Sécurité

Management

Conseil

Communication

Coaching

Accompagnement

Formation

Surete