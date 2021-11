Louveau MARC-OLIVIER

SCÉNARISTE/RÉALISATEUR/PRODUCTEUR (www.loumaho.blogspot.com)



Après ses études, Marc-Olivier Louveau travaille à la radio, au théâtre puis comme concepteur-rédacteur dans la pub. Toutes ces techniques d'écriture le pousse vers l'écriture de scénarios pour le cinéma et la télévision.



Expert de Wu Dao, un Art Martial Sino-Vietnamien, il crée sa propre école à Paris en 1994.



En 2000, il réalise un documentaire sur l'histoire des Arts Martiaux Vietnamiens, “Les Fils du Ciel " qui fera fusionner ses deux passions : Asie et cinéma.



C'est en visionnant l'un de ses courts métrages, “La Main sur le Coeur", que son Maître de calligraphie lui fait don de son pseudonyme Lou Ma Ho (celui qui diffuse la parole de Confucius en Occident).



En 2005, il réalise “L’Eveil du Moine" un film qui recevra de nombreux prix dans les festivals du monde et sera diffusé dans beaucoup de pays.En 2006, il réalise Nico, et en 2008 le moyen métrage Cellule Morte qui connaîtra un beau parcours.



Son long métage "Koan de Printemps" multi primé à travers le monde sort en janvier 2016.

La musique a été composée par Shim Hyun-jung (심 현 정), la fameuse compositrice sud-coréenne, auteur de la musique de Old Boy.



En 2019, Le thé au fond de la théière, tiré de l'un de ses ouvrages.



Aujourd'hui il prépare la production du film "Les Méandres du Mékong", avec Gérard Jugnot, Huang Lu, Chau Belle.



Il écrit aussi des livres : Le petit manuel du scénariste (2019), Muhatsu le Petit Moine Zen (contes Zen - 2016), Les Turpitudes du Cercle (contes Zen -2016), Racine Carrée (contes philosphiques - 2017) , Le Dernier Siège (Roman - 2018)...



Marc-Olivier Louveau

(Pseudonyme Lou Ma Ho)

+33(0) 6 06 91 83 72

www.loumaho.blogspot.com



