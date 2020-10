Love Linda PAUL

J'exerce mon travail de psychologue du travail avec passion.

En tant que jeune professionnelle en exercice, mon dynamisme et ma rigueur sont des qualités qui me permettent de développer ma pratique et de me perfectionner au quotidien.



J'ai présenté durant mes études un intérêt particulier pour le domaine des Ressources humaines.



J'ai été amené à m'investir dans le domaine du recrutement. C'est là où tout commence et où tout se joue. De gros enjeux économiques mais aussi en terme d’adéquation à l'emploi. Ce domaine est passionnant. Une rencontre, une "enquête", une évaluation psychologique qui doit se faire de manière riche (personnalité, motivation, adaptabilité, etc.). Tout ce processus est complexe avec un objectif en tête de prendre la bonne décision.



L'humain m'a toujours fasciné et je suis très attachée à cette fibre RH dans mon orientation en tant que psychologue du travail.



Mes compétences :

STATISTICA

Gestion de projet

Santé au travail

Analyse statistique

Analyse de données

Analyse de risque

Analyse des besoins

Questionnaire

Observation

SPSS Statistics

Entretiens professionnels

Droit du travail

Ergonomie Physique

Ergonomie des IHM

Ergonomie Organisationnelle

Organisation du travail

Accompagnement au changement

Rédaction

Planification de projet

Microsoft Office

Veille documentaire

Ecoute

Gestion des conflits

Gestion des ressources humaines

Sens du contact

Capacités oratoires

Prise d'initiatives

Rigueur

Implication

Autonomie professionnelle

Adaptabilité