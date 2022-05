Lu Jue YUAN

Actuellement étudiante en 1ème année Master of Science in Management de l’EM Lyon Business School, je cherche l’opportunité en stage ou en apprentissage dans le domaine audit et contrôle de gestion à commence en mai ou en septembre 2013. Grâce à la formation proposée par mon école, j’ai eu de la chance d’approfondir ma connaissance sur le monde de finance et je m’intéresse particulièrement aux domaines audit et banque d’affaire. C’est sous ce contexte que je souhaite vivement appliquer la théorie enseignée à l’école et ma compétence acquise dans la vie professionnelle précédente à la pratique par le biais d’un stage ou d’un apprentissage.



Being a student of first year Master in Science of Management (finance) of EM Lyon Business School, I am actually looking for an internship or apprenticeship in audit to start in May or in September 2013. Through my finance, and economic courses at EM Lyon Business School I have developed solid knowledge and strong interest in related areas especially in Audit and banking, and I am looking forward to the opportunity to apply the knowledge and develop my skills in real professional life through a challenging and rigorous internship or apprenticeship experience.