Titulaire d'une licence d'import-export et d’un master Achats Internationaux (AI), je souhaite avoir une plus grande expérience dans ce genre d’affaire. Nous avons étudié la gestion des flux, négociations fournisseurs, réception des commandes, contrôle qualité, respect des plannings, traitement des litiges, analyser les stocks, organisation des retours, utilisation d'un ERP, etc. je souhaite avoir une plus grande expérience dans ce genre d’affaire.