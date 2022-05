Ingénieur - chercheur : compétence en électronique, instrumentation et physique.



• Management de projet

• Concevoir des systèmes électroniques (matériel et logiciel)

• Instrumentation scientifique

• Technologie Hyper-Fréquences

• Analyse et Développement



Et habituée au travail d'équipe pluridisciplinaire, je souhaiterai mettre au profit de votre projet mes compétences, mes qualités de contact et d'organisation et mes capacités et ma rigueur au travail.



Mes compétences :

Développeur

Traitement du signal

Langage Java/J2EE

MySQL

FPGA applications VHDL

Microsoft office

Linux Debian

Matlab

Langage C/C++

Microcontroleur Atemga/Infineon

Web designer

GSM

GPS

MOS

Informatique

Électronique

Polyvalence

Simulink

Gestion de projet

RF

Python