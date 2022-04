Aurélie BOISBUNON

Je suis ce qu'on appelle désormais un "data scientist" : quel que soit le type de données, mon rôle est de les traiter, de les analyser, et d'en tirer des conclusions/ informations utiles. Mes compétences sont donc à la fois en statistiques, en optimisation et en informatique (data mining, machine learning). J'ai à la fois des connaissances approfondies en théorique et des expériences pratiques sur applications réelles.



Mes compétences :

Mathématiques

Statistiques

Informatique

Machine Learning

Traitement de l'information

Traitement d'images

Traitement du Signal