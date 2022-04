Benoit TRAINEAU

Spécialiste de la gestion de projets d’innovation dans les entreprises et dans les institutions.



J'ai participé à la création d’entreprises innovantes, au montage et à la gestion de projets internationaux multi-partenaires avec des budgets en M€, à la création d'un nouveau service régional impliquant une centaine de personnes.



J’ai acquis des compétences transversales en gestion d’entreprises et une connaissance fine de l’écosystème du développement économique.



J’aime défendre et concrétiser les projets auxquels je crois. Ambitieux, je recherche toujours de nouveaux challenges auxquels me confronter. Je suis passionné par l’innovation et le marketing. Mes expériences m'ont amené à de nombreuses reprises à l'étranger, ce qui m'a apporté une large ouverture d'esprit.



--

Tout voyage commence par un premier pas.

Visez la lune, au pire vous finirez dans les étoiles.

--



Mes compétences :

Innovation

International

Marketing