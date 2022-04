Jemili ASMA

Ayant une formation polyvalente en statistique , informatique et économie,diplômée de l'ESSAI de Tunis en 2010.

J'ai occupé pendant un an le poste d'un développeur BI analyste dans le domaine de la grande distribution en Tunisie. Puis, j'ai effectué un master 2 en traitement de l'information et exploitation des données à l'UVSQ.



J'étais chargée de datamining, mise en place d'algorithmes et solutions aux problématiques en domaine d'énergie , gestion d'eau.

Actuellement, je travaille en domaine de télécommunications en tant que dataminer , analyste marketing.



Mes compétences :

Innovation

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies