Agathe COLLÉONY

¤ Doctorante en Psychologie de la conservation au Museum National d'Histoire Naturelle

SUJET DE THESE : Reconnexion du public avec la nature : rôle des parcs zoologiques

DIRECTEURS DE THESE : Anne-Caroline Prévot-Julliard, Michel Saint Jalme, Susan Clayton (USA)



*Master Professionnel "Environnement, Sol, Eau, Biodiversité"

*Master Recherche "Comportement Animal et Humain"



¤ Expérience avec les humains, les mammifères terrestres (primates inclus), les oiseaux et les insectes. A l'aise aussi bien à l'étranger qu'en France, en anglais ou en français. Nombreux stages en France et à l'étranger, cumulant 18 mois d'expérience.



- Etude du comportement animal et humain, en laboratoire et sur le terrain

- Etude de diversité spécifique en milieu tropical : réalisation de transects (diurnes et nocturnes), utilisation de pièges photographiques

- Réhabilitation d'animaux sauvages tropicaux rescapés du commerce illégal



¤ Capacités d'adaptation, d'organisation, de synthèse et de rédaction, fortement motivée et à l'aise dans le travail d'équipe aussi bien qu'en autonomie.



¤ Compétences en recherche scientifique : création de projet, définition de protocole, conduite de projet (expérience de terrain), management d'une équipe d'assistants de recherche, analyse de données, rédaction de rapports et/ou articles scientifiques, publication d'article scientifique, présentation de projet lors de conférences.



¤ Expérience avec bases de données (Access 2007), analyses statistiques (R, StatView, SigmaStat, SPSS, Spad 3.0) et Systèmes d'information Géographique (ArcGIS 9.3).



¤ Forte expérience en animation (scientifique et sportive) en centre de loisirs et centre de vacances.