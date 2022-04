Delphine BOULIER

Je suis titulaire d'un Master en environnement axé sur la gestion des milieux naturels. En effet, je souhaite m'investir dans un projet professionnel qui allie la protection de notre environnement avec les activités humaines. Car on ne peut empêcher le développement humain. Et on ne peut occulter la fragilité de nos milieux naturels et la nécessité de les protéger.



Au cours de mes expériences, j'ai mis en place et réalisé des inventaires phytosociologiques ainsi que faunistique. J'ai pratiqué la cartographie sous SIG et j'ai eu réaliser un certain nombre de travaux de rédaction. J'ai également eu à utiliser les statistiques. J'ai travaillé au sein d'associations aussi bien que proche des collectivités (Parc Naturel Régional et ONF).



Je souhaite mettre mes compétences et mes connaissances au service de toutes études environnementales et missions de sensibilisation.







Mes compétences :

Base de données (Oobase et Access)

PAO Indesign et photoshop

Suite Microsoft Office

PAO Scribus

Arcgis

Bureautique

Recherches documentaires

SIG

Travail en équipe

Statistiques sous R

Analyse et synthèse de données

Animation

Pédagogie