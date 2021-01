François LIEURY

Professeur d'Education Physique et Sportive au collège Marcel PAGNOL (Le Havre) et membre du Pôle de Compétences EPS pour le développement des TICE dans l'académie de Rouen.



Président de la Société : Normandie Events. Dans le cadre d'actions culturelles et sociales nous proposons aux collectivités territoriales, associations et entreprises des animations verticales :

> Arborigrimpe "Escalad'Arbres et Grimp'Arbres"

> Rappels "Classique, Australien et Scenarisé"



Pour + d'info : normandie-aventure.fr



Mes compétences :

Communication

Marketing

Enseignement

Management

Evenementiel