Luc BERTONNIERE

Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma page.



Leadership, Compétence, Expérience, Rigueur.



En toute cohérence,



Expert dans le management et l'optimisation de services d'exploitation de logistique / transport et sureté pour les entreprises et les collectivités, je réalise des prestations de hautes qualités; de la simple consultation à l'audit, du conseil à la mise en place, l'optimisation, la coordination et la gestion de solutions dédiées aux problèmatiques soulevées.



En toute Autonomie,



Dynamique et rigoureux , je me suis forgé un parcours riche, ainsi que de nombreuses compétences connexes telles que l'exploitation, la production et la logistique, assurant à tout Dirigeant la garantie d'un cadre spécialiste ne négligeant aucun paramètre de son champ d'action.



Expérience & Challenges



Après une première carrière de sous-officier dans l'Armée Française j'ai, dans le cadre de ma reconversion, d'abord opté pour la sécurité privée puis, j'ai expérimenté d'autres axes de développement professionnel.

C'est ainsi que j'ai évolué durant près de 3 ans au sein d'une importante PME des côtes d'Armor en tant que responsable matériel / outillage.

Durant l'année 2015 en tant que responsable de conduite de l'UVE de Vitré, j'ai acquis de nouvelles compétences et savoirs faire en milieu industriel, dans un environnement de production extrèmement exigeant et rigoureux.



Sur un axe d'efficience,



Fin 2015 dans le cadre d'un poste de chargé de mission sureté, jai piloté un projet complet dont le contenu confidentiel, ne peut être révélé ici.

De 2016 à 2017 au service de la sécurité diplomatique du département d'état Américain, j'ai avec la responsabilité multisite de mon secteur, développé et solidifié mon collectif et perfectionné les processus.



Poursuivant ma progression , je quitte aujourd'hui le poste d'Attaché d'exploitation sur le site de CAP VALO à Chartres de Bretagne, pour le Groupe SUEZ, afin pour maintenir le cap de mon ascension Professionnelle au travers d'un nouveau Challenge.



Mes compétences :

Microsoft Office 2007

IFS applications

Management opérationnel

Négociation commerciale

Gestion de parc et matériel

Sécurité incendie

Réactivité

Analyse de situations

Encadrement d'équipe

Norme ISO 9001

Sports de combat

Arts martiaux

Formateur de formateur

Gestion du stress individuel et collectif

Commandement en zone hostile

Tir de combat

Médiation

Probité

Discretion

Rigueur

Pratique de l'Anglais

Pilotage de process industriel

Pilotage d'activité

Sécurité

Conduite d'U.V.E

Norme ISO 14001

Sureté

Gestion du risque

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

Pilotage d'équipe

Gestion de projet

Référent sûreté