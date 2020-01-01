Luc BRUCTER

"L HOMME SAGE ET INTEGRE VEILLE TOUT PARTICULIÈREMENT SUR NEUF DOMAINES :
IL VOIT CLAIREMENT ;
IL ENTEND DISTINCTEMENT ;
IL PARLE AVEC SINCÉRITÉ ;
SON MAINTIEN EST GRACIEUX ;
SES FAÇONS SONT COURTOISES ;
IL TRAVAILLE EN VUE DE GAGNER LE RESPECT ;
DANS LE DOUTE, IL S'INFORME ;
EN COLÈRE, IL PENSE AUX CONSÉQUENCES NÉGATIVES DE SA COLÈRE ;
LORSQUE LA POSSIBILITÉ D'UN GAIN SE PRÉSENTE À LUI, IL RÉFLÉCHIT À SA MORALITÉ ET À SON INTÉGRITÉ."
Confucius
Lexpérience ma appris que lon gagne plus à écouter et observer voir patienter pour obtenir le meilleur résultat possible et être aussi efficace.