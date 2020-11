Luc BRUCTER

"L HOMME SAGE ET INTEGRE VEILLE TOUT PARTICULIÈREMENT SUR NEUF DOMAINES :

IL VOIT CLAIREMENT ;

IL ENTEND DISTINCTEMENT ;

IL PARLE AVEC SINCÉRITÉ ;

SON MAINTIEN EST GRACIEUX ;

SES FAÇONS SONT COURTOISES ;

IL TRAVAILLE EN VUE DE GAGNER LE RESPECT ;

DANS LE DOUTE, IL S'INFORME ;

EN COLÈRE, IL PENSE AUX CONSÉQUENCES NÉGATIVES DE SA COLÈRE ;

LORSQUE LA POSSIBILITÉ D'UN GAIN SE PRÉSENTE À LUI, IL RÉFLÉCHIT À SA MORALITÉ ET À SON INTÉGRITÉ."

Confucius





Lexpérience ma appris que lon gagne plus à écouter et observer voir patienter pour obtenir le meilleur résultat possible et être aussi efficace.