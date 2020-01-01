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Luc BRUCTER

  • Responsable d'exploitation
  • Byblos Group
  • Responsable d'exploitation

Bonneuil-sur-Marne

En résumé

"L HOMME SAGE ET INTEGRE VEILLE TOUT PARTICULIÈREMENT SUR NEUF DOMAINES :
IL VOIT CLAIREMENT ;
IL ENTEND DISTINCTEMENT ;
IL PARLE AVEC SINCÉRITÉ ;
SON MAINTIEN EST GRACIEUX ;
SES FAÇONS SONT COURTOISES ;
IL TRAVAILLE EN VUE DE GAGNER LE RESPECT ;
DANS LE DOUTE, IL S'INFORME ;
EN COLÈRE, IL PENSE AUX CONSÉQUENCES NÉGATIVES DE SA COLÈRE ;
LORSQUE LA POSSIBILITÉ D'UN GAIN SE PRÉSENTE À LUI, IL RÉFLÉCHIT À SA MORALITÉ ET À SON INTÉGRITÉ."
Confucius


Lexpérience ma appris que lon gagne plus à écouter et observer voir patienter pour obtenir le meilleur résultat possible et être aussi efficace.

Entreprises

  • Byblos Group - Responsable d'exploitation

    Autre | Bonneuil-sur-Marne (94380) 2019 - maintenant . Garant de la qualité de la prestation et du respect des cahiers des charges
    . Relationnel de proximité avec la clientèle
    . Conseil et apport de solutions techniques
    . Participation active au déploiement local du système qualité
    . Etablissement de consignes de sécurité et de notes de service
    . Évaluation et maintien du niveau de connaissance des chefs de site, chefs d'équipe et
    agents
    . Mise à jour des consignes et plans de prévention
    . Responsabilité de la gestion administrative d'un portefeuille clients
    . Planification optimisée du travail et organisation des missions en assurant la permanence du service
    . Recensement des besoins en recrutement et en formation
    . Validation des recrutements
    . Intégration et formation du personnel nouvellement recruté
    . Suivi des vérifications obligatoires des installations
    . Gestion du budget Sécurité
    . Gestion et suivi des prestataires extérieurs
    . Gestion du plan de formation
    . Intégration des chefs de site
    . Déploiement de projet d’entreprise (RPS, Document Unique interactif, QHSSE…)
    . Préparation et suivi des dossiers d’investissement
    . Gestion en multisite (Siège Galeries Lafayette + Magasins boulevard HAUSSMANN)
    . Intervenant à l'IGH Tour CMA CGM de Marseille en qualité de SSIAP3
    . Sécurité des biens et des personnes
    . Formation des nouveaux collaborateurs
    . Préparation des visites de commission de sécurité
    . Gestion d’une équipe de service sécurité incendie et sûreté

  • Byblos Group - Coodinateur sécurité - Chef de site

    Bonneuil-sur-Marne (94380) 2019 - maintenant

  • ESCORT SECURITE PRIVEE - Responsable d'exploitation

    2018 - 2019 Garant de la qualité de la prestation et du respect des cahiers des charges
    ▪ Relationnel de proximité avec la clientèle
    ▪ Conseil et apport de solutions techniques
    ▪ Participation active au déploiement local du système qualité
    ▪ Etablissement de consignes de sécurité et de notes de service
    ▪ Planification optimisée du travail et organisation des missions en assurant la
    permanence du service
    ▪ Gestion opérationnelle de la sous-traitance
    ▪ Recensement des besoins en recrutement et en formation
    ▪ Validation des recrutements
    ▪ Intégration et formation du personnel nouvellement recruté
    ▪ Evaluation et maintien du niveau de connaissance des chefs d'équipe et
    agents
    ▪ Mise à jour des consignes et plans de prévention
    ▪ Transmission de rapports d'incidents
    ▪ Responsabilité de la gestion administrative de son portefeuille clients
    (planification, organisation des congés, renforts...)

  • BRICO DEPOT - Chef de secteur securité

    Longpont-sur-Orge 2008 - 2018 Gérer le plan de formations, Suivi des Vérifications obligatoires, préparation des visites des commissions de sécurité, Lutte contre la démarque, gestion du budget sécurité, suivi des prestataires extérieurs, élaboration et suivi des dossiers d’investissements ;
    Intégration de nouveaux chefs sécurité en qualité de Référent Régional ;
    Gestion en multisite de divers dépôts (Chartres en 2012, Fleury-Mérogis en 2012-2013, Leers en 2013, Villemandeur de 2014 à 2016) ;
    Participation au déploiement de projets d’entreprise (RPS, Document Unique interactif, main courante électronique…)

  • Géant Casino - Manager Prévention et Sécurité

    Saint-Étienne 2006 - 2008 Lutte contre la malveillance. Gestion du prestataire sécurité. Garantir l'application et le respect des règles de sécurité. Suivi de formation (SST, Incendie, ...).

  • Power Sécurité Privée - Chef de poste service de sécurité incendie

    LYON 2004 - 2006 Mission de prévention, gestion des interventions et entretien des installations dans le cadre de la sécurité incendie. Interlocuteur direct avec la Direction du centre commercial "Bois des Roches" dans le domaine de la sécurité incendie. Membre de Jury de formation ERP 1 et ERP 2.
    Gestion de l'équipe de sureté.

  • SA AGENORD SECURITE - Chef de poste sécurité incendie

    2003 - 2004 Prévention et sécurité incendie, gestion des plannings et animation d’une équipe de sécurité incendie et sureté, membre de jury de délibération d’examens ERP 1 et ERP 2.

  • Byblos sécurité privée - Chef d’équipe sécurité incendie

    2000 - 2003 Gestion d’une équipe de service de sécurité incendie et de sûreté ; surveillance de travaux au Centre Commercial d’Évry 2.

  • Byblos sécurité privée - Agent de sécurité

    1999 - 2000 Lutter contre la malveillance dans les Parfumeries Séphora à Lyon.

  • Armée de terre - Maréchal des Logis, chef de groupe

    1996 - 1999 Placé sous le ordres d'un officier, responsable de dispenser des cours de secourisme, de danger nucléaire, biologique et chimique, de sécurité et de règlement pour 30 à 50 élèves. Formation des appelés du contingent ; surveillance des installations militaires ; manipulation d’armes de petit calibre et mise en œuvre de moyens de transmission.

Formations

  • BLEU CONCEPT

    Bonneuil sur Marne 2020 - 2020 Recyclage SSIAP 3 et SST

  • Bureau Veritas

    Villeneuve-d'Ascq (59491) 2002 - maintenant Diplôme de Chef de Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes - SSIAP 3

  • Académie Antilles Guyanne

    Petit-Bourg (97170) 1993 - 1993 BAC

Réseau