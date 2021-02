Luc CARDINAL N.C.

Co-Fondateur de nüco, consultant, neurocoach d’affaires et formateur, M. Cardinal focalise ses énergies sur le savoir-être en entreprise. Il aide ses clients, entrepreneurs, présidents, gestionnaires d’entreprises et cadres intermédiaires à découvrir de nouvelles possibilités pour atteindre leurs objectifs. Luc soutient les leaders à atteindre la « Zone Haute Performance1 ».



Ses ateliers, séances de coaching, suivis d’intégration privés et de groupes permettent l’intégration d’un style de gestion authentique et dynamisant. Il en résulte une réduction remarquable du stress, l’enrichissement des relations, et donc, de la communication, une grande économie de temps et d’énergie, l’utilisation accrue et ciblée des forces de chacun, une plus grande cohésion au sein de l’entreprise.



Luc apporte une connaissance approfondie de la neurophysiologie des états de stress et de calme et un éclairage essentiel des principes du pouvoir, de la motivation et de la prise de décision. Ayant à son actif des milliers d’heure de coachings privés et de groupe, il utilise des protocoles précis, un éventail de puissants moyens, et il obtient des résultats tangibles.



Ses formations professionnelles incluent : Neurocoaching avec Guy Hauray, Ph.D., l’analyse du Sondage MPO (traits de personnalité et besoins motivationnels), la consultation et le coaching, l’utilisation d’outils psychométriques avec le « Management Research Group », la créativité en entreprise avec Edward de Bono, le leadership avec le Dr Stephen Covey, pour ne nommer que ceux-là.



Il a également fondé au Québec MICA Ressources en gestion (www.micaworld.com), un leader nord-américain en développement du personnel. Luc a par ailleurs occupé des postes de direction dans le domaine de la technologie; direction générale, direction des ventes et de la mise en marché.



Le monde des affaires fait présentement face à des défis sans précédents. Offrez-vous la possibilité d’y faire face en contribuant au développement du plein potentiel des acteurs de votre entreprise. Faites l’expérience de la Zone Haute Performance.



Mes compétences :

Communication

Coaching

Formation

Conférencier

NeuroCoach