Luc DESCHAMPS

Ma mission sur un gros projet d'investissement industriel se termine fin septembre



Je vous accompagnerai dans vos investissements industriels et vos projets de modernisation d'outils ou d'atelier.

Mon expérience riche dans la grosse industrie me permet de garantir le respect du budget, du planning, de la sécurité et des exigences du client pendant toutes les phases du projet jusqu'à la mise en service.



Mes compétences :

Automatisme

Environnement

Hygiène

Maintenance

Métallurgie

Methodes

Méthodes & qualité

Process

Profilage

Qualité

Sécurité

Technique