Luc DUBART

Après une longue expérience dans le commerce alimentaire en circuit court, au service de mes clients, je souhaite aujourd'hui me lancer dans une nouvelle aventure professionnelle

J'aimerais me tourner vers un métier en accord avec mes convictions personnelles comme l'accompagnement éducatif et l'animation de projet associatif.



Je souhaite ÉCHANGER, SERVIR, ME RENDRE UTILE AUX AUTRES, AIDER, ÉCOUTER, ACCOMPAGNER, COMMUNIQUER, FAIRE GRANDIR, ...



Mes compétences principales:

- L'Animation / Coordination

- Le Relationnel

- La Gestion de Projet / L'Evenementiel

- La Communication



Je suis:

- sérieux,

- dynamique,

- enthousiaste,

- à lécoute,

- volontaire,

- créatif,

- empathique



Vous pensez avoir besoin de moi pour faire avancer vos projets, contactez-moi.