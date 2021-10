Luc DUHAMEL

Durant ces cinq années de développement en qualité de Technicien, j’ai pu me perfectionner à l’exploitation et à la conduite de certaines expérimentations pour des clients tels que Orange. D’ailleurs, une de mes fiertés est d’avoir été présent au lancement d’Orange Sport Info par le biais de Sporever.

Puis, en tant que Responsable Pôle TV, j’ai amélioré mes capacités de management en supervisant un groupe de 9 techniciens et 6 journalistes.

Cette expérience m’a permis de mener des projets ambitieux comme un déménagement de chaine sans interruption et la mise en place de moyens exceptionnels durant la quinzaine de Roland Garros.



Intégrer le Service Maintenance de I > Télé, a été l’occasion pour moi d’enrichir mon parcours. En effet, grâce à la confiance que m’a donnée M. Ghez, j’ai participé au développement du projet de fabrique de l’information et à l’intégration de Dalet ; une très bonne formation aux postes critiques d’une chaine d’informations.



L’édification du pôle gratuit Canal+ comprenant I > Télé/D8/D17 fut l’occasion de confirmer mes acquis technique en maintenance ainsi que, plus largement mes compétences humaine afin de devenir un partenaire efficace de la production, post production et la fabrication.



Etant de nature curieuse, j’ai également profité de cette période pour me former au Station mobile de transmission par satellite.





Maintenance

• Formé à la maintenance niveau 1 Production / Postproduction / Automation

Dalet, Avid, Vizrt, Harris, Harmonic, GrassValley, ClearCom, Snell, EVS, SGT, Cavena

• Création et application des procédures de maintenance niveau 1.

• Travail en équipe.



Ingénierie

• Création et validation de workflow Production/PostProduction.

• Mise à jour des documentations techniques.

• Maitrise des environnements informatiques Windows, Mac OS X et outils Office, Adobe CS, Autocad.



Gestion

• Utilisation des outils de ticketing.

• Compétence en suivi de projet, gestion des objectifs et priorités.

• Gestion de stock.





Mes compétences :

Audiovisuel

Avid

Broadcast

Dalet

JRI

Maintenance

Maintenance technique

Sport

Technique