Fathi BELLAHCENE

Manager | Consultant spécialisé sur les technologies Microsoft .NET , l'ALM et également MVP Visual C#.



Domaines d'interventions:

- Architecture logiciel.

- ALM.

- Formation (Microsoft Certified Trainer depuis 2009).

- Gestion de projet.

- Développement.





Certification non Microsoft:

- Certified SCRUM Master (CSM)





Certifications Microsoft:

- Microsoft Certified Trainer (MCT)

- Microsoft Certified Professional Developer (MCPD):

* Designing and Developing Web-Based Applications by Using the

Microsoft .NET Framework

- Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) :

* .NET Framework 2.0 - Web Applications

* .NET Framework 2.0 - Windows Applications

* .NET Framework 3.5 - Windows Communication Foundation (WCF)



Mes compétences :

WCF

Scrum Master

WPF

C#

Microsoft SQL Server