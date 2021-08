Luc FAUGEROUX

Dirigeant avec un goût prononcé du terrain, des résultats, et de la performance globale dune entreprise. Expérience significative de plus de 20 ans aux États-Unis et en France dans des dimensions managériales, opérationnelles, financières, et commerciales dans des environnements industriels exigeants en forte croissance et contrainte réglementaire.

Gestion déquipes pluridisciplinaires, autonome, fédérateur, focus important sur la sécurité des employés, la satisfaction client, la qualité, les coûts, et les délais.