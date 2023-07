Luc FORMET

Issu de la filière sport loisir, j’ai travaillé dans différentes entreprises privées et associatives comme moniteur, chef de base, responsable d'exploitation ou responsable de formation.



A chaque étape de mon parcours, j’ai suivi au plus près l’évolution du marché des Loisirs Sportifs. Expert en développement du tourisme sportif, j’accompagne les professionnels et les collectivités sur la pertinence de leurs projets.



Aujourd'hui, mon cursus me permet de réaliser facilement des transferts de compétences (management, gestion, droit du travail, formation,...) afin de m'ouvrir à tout les secteurs.

Après deux années passées comme responsable magasin, j'ai su monter et maintenir le magasin de NOZ Tarbes au top 5 de la chaîne, tout en fidélisant la clientèle et mon équipe.



L'aspect humain et la cohésion d'équipe sont les piliers de chacune de mes réussites, les challenges et les défis sont mes carburants.



Mes compétences :

GRH

Management

Formation

SAP

Microsoft Office