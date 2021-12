Luc HENSELMANN

Avec 30 ans d'expérience en management d'équipes en maintenance, je suis ouvert à de nouveaux challenges dans la zone de Mulhouse. Chef de projet ingénieur en maintenance, manager d'équipes et de projet en maintenance et conseil/ formation technique, je parle et écris couramment anglais. Mon allemand et espagnol scolaires ainsi que les notions de chinois mandarin me permettent d'élargir mon domaine de compétences, enfin j'ai une bonne connaissance des us et coutumes chinois. Autonome et à l'écoute des autres, je sais m'adapter au changement et aux challenges pour prendre des décisions. Enfin, maîtrise de l'Alsacien.



Mes compétences :

Gestino de budget

Prise de décision

Audit

Gestion de projet

Rigueur

Analyser écouter réfléchir agir

Adaptation

Agile

Organisation

Autonomie

Planned Maintenance

Benchmarking

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word