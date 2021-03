Guillaume GODFROY

- Après une carrière bien remplie au sein de l'Armée de l'air en tant que personnel naviguant, je me suis orienté vers les énergies renouvelables et plus particulièrement le photovoltaïque au sein du groupe Powéo Services.

Responsable d'agence puis responsable technique solaire pour le réseau pendant 3 ans, je me suis plus particulièrement occupé des aspects liés aux dimensionnement, à la mise en œuvre des produits photovoltaïques, à la sécurité et au SAV pour les clients particuliers mais également pour les grandes surfaces.

Suite à la restructuration du groupe et à l'abandon de la branche photovoltaïque, j'ai eu l'opportunité de perfectionner mes compétence par des formations en froid, climatisation, en chauffage et en fumisterie.

Après avoir dirigé ma société, j'ai eu l'opportunité de me rapprocher du milieu Aéronautique que j'affectionne.

Actuellement en poste chez DCI AIRCO, je participe activement au soutien de stagiaires étrangers durant leur formation en France.

Je suis à la recherche de nouvelles opportunités pour m'épanouir pleinement et prêt à réussir de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Navigation

Formation