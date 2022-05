Thierry VOGT

A COEUR VAILLANT S.A.R.L. : Défibrillateurs et Formations secourisme.

Pompier Volontaire, MONITEUR secouriste, ancien Maire de mon village et comptable de formation, j'ai créé cette société pour proposer un vrai service de qualité.

Mon but est désormais la lutte contre les 50 000 arrêts cardiaques en France par an. Cela passe par :

- la formation d'un maximum de personnes aux gestes qui sauvent des vies.

- l'équipement du territoire en défibrillateurs et

- la vérification de l'opérationnalité des installations existantes.

A COEUR VAILLANT... rien d'impossible ! Tous ensemble, chacun à notre niveau, nous pouvons réduire le nombre de décès en France !

N'hésitez-pas à me contacter.



A COEUR VAILLANT S.A.R.L.

18 rue de Lureau

77131 TOUQUIN

Courriel : tvogt.acoeurvaillant@laposte.net

site : http://www.a-coeur-vaillant.fr

tel : 01 64 04 12 88 // 06 59 79 18 18

fax : 09 81 40 41 99



Mes compétences :

Installation

PSC1

Secourisme

Pompier