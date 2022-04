Gilles VOGT

Ingénieur généraliste, docteur en génie électrique, je suis intéressé par la R&D, qu'elle soit à dominante recherche ou développement. Je réalise des modèles à différentes échelles : modèle système, éléments finis, qui permettent de concevoir, comprendre, commander, évaluer ou optimiser des systèmes plus ou moins complexes. Mon domaine de spécialité comprend le génie électrique, et notamment les machines tournantes, mais je tiens à conserver des compétences pluridisciplinaires.



Par exemple, pour des applications de chauffage par induction, le dispositif est modélisée par la méthode des éléments finis (électromagnétisme et thermique), desquelles on peut déterminer les caractéristiques électriques, les performances de chauffage, les champs (magnétique, thermique). Ensuite, une simulation système permet de modéliser le dispositif au sein de son environnement, avec mise au point de la commande.



Mes compétences :

Modélisation

Machines tournantes

Modélisation numérique

Instrumentation

Electrotechnique

Linux

Machines électriques

Innovation

Programmation

Génie électrique

Gestion de projet

Catia v5

Banc de tests

Recherche scientifique

Science des matériaux

Méthode des éléments finis

MATLAB

Génie mécanique

Ingénierie

Scilab

Python

Conception