Bonjour, je m'appelle Nathalie TRAPIER. Je suis Expert-Comptable et gérante de la société ARCANCIAL, établie depuis 7 ans à REBAIS et depuis 1 an à SERRIS. Dernièrement, un client m'a demandé comment faire pour payer une taxe qu'on lui avait annoncé 6 mois plus tôt. Mon rôle en tant qu'Expert-Comptable est de comprendre les choix qu'il a pu faire et les changements d'objectifs qu'il a pris pour mettre sa trésorerie en difficulté depuis 6 mois.

Imaginez que vous êtes sur une place de laquelle vous pouvez sortir par différents chemins. Mon rôle en tant qu'Expert-Comptable est de vous guider et de vous accompagner pour suivre le meilleur chemin qui répond à vos objectifs du moment, en vous procurant un tableau de bord et des panneaux indicateurs pour piloter votre entreprise sur ce chemin. Et si vous vous égarez ou que vous pilotez dans le brouillard, n'ayez crainte. Car comme 98% des clients satisfaits du cabinet ARCANCIAL, nous vous accompagnons pour que vous pilotiez en pleine lumière. @ bientôt

Mail : contact@arcancial.fr



