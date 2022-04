Guillaume GAUDFROY

Qui suis-je?



Mon expérience de 16 ans est le résultat d'interventions dans différents domaines :

- contrôleur de gestion en divertissement et restauration

- contrôleur de gestion dans la distribution spécialisée textile

- responsable du contrôleur de gestion en grande distribution

- consultant senior en "pilotage de la performance" dans un grand cabinet d'audit



-----------------------------------------------------------



Le cabinet ?



J'ai créé le cabinet KPI Consulting qui propose une approche innovante de la gestion et du pilotage de l'entreprise.

Mon offre se décompose en 3 axes :



- l'accompagnement et le conseil dans la mise en place d'outils de pilotage en s'appuyant sur vos équipes et les informations disponibles dans votre entreprise

- l'externalisation de votre contrôle de gestion, vous apportant souplesse et expertise

- la formation aux outils, notamment Excel et Access et aux techniques du contrôle de gestion en inter et intra entreprises.



----------------------------------------------------------



La cible?



Mes clients sont principalement des associations, PME et PMI du Nord-Pas-de-Calais, de l'industrie et des métiers du service.



Ces entreprises souhaitent comprendre leurs performances pour mieux anticiper et se projeter, en s'appuyant sur une expertise externe, tout en valorisant les compétences internes.



----------------------------------------------------------



Le petit plus?



Mes clients apprécient la simplicité des solutions proposées, toujours dans un esprit de bienveillance et d'optimisme.



----------------------------------------------------------



Parce que je suis profondément passionné, je suis convaincu que le contrôle de gestion n'est pas que technique. Il peut être abordé autrement.



Mes compétences :

VBA

Excel

Contrôle de gestion

Access

Pilotage

Audit

Reporting

Coût de revient

Système d'information

budgets

SQL

Microsoft Excel

Microsoft Access

Pilotage de la performance

Industrie

International Financial Reporting

Relationnel

Automatisation

Optimisation

Outils personnalisé

Power BI