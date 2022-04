Coordonnées : (charles.mangin(à)yahoo.fr) / (06 59 53 08 39)



Secteur : produits techniques ou services

Type de structure : fabricant, distributeur ou réseaux d'installateurs/ de réparateurs

Fonction : directeur marketing / business development



MARKETING / COMMMUNICATION

• Marketing stratégique : analyse de marchés, plan marketing, budget

• Marketing opérationnel : outils d’aide à la vente, promotions BtoB et BtoC, événementiel

• Marketing digital : sites internet, campagnes internet géolocalisées, référencement

• Marketing produit : lancement et gestion de gammes de produits, stratégie pricing, conditions commerciales

• Communication : plan media, lancement de marques, magazines réseau



COMMERCIAL

• Négociation : grands comptes, accords-cadres, partenariats, apporteurs d’affaires

• Animation d’équipes de vente : challenges, séminaires



MANAGEMENT

• Recrutement : directeurs d’agence, chefs de produits, commerciaux

• Politique de rémunération : variable des commerciaux, bonus

• Suivi : reporting, évaluation



CULTURE ENTREPRENEURIALE

• Pilotage de compte de résultats

• Audits lors du rachat de structures

• Intégration de nouvelles filiales





Mes compétences :

Développement commercial

Marketing opérationnel

Management

Marketing direct

Budgets marketing/ vente

Marketing produit

Ventes et marketing

Pricing

Développement

Entrepreneur

Marketing

Réseau

Digital

Pilotage P&L

Mise en place d'actions commerciales

Création de site web

Documentation

Communication

Rédaction web

Rédaction de contenus

Marketing stratégique

Rédaction

Négociation