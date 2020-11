Catherine HAMMEL DANGER

Actuellement en Mission temporaire, en tant que chargée de recrutement à la Mairie de Saint Nazaire (1500 personnes) : recrutement postes permanents en collectivité territoriale de profils pointus, fonctionnels et techniques , titulaires, détachés ou contractuels ...

- HAMMER GROUP SAS - Prestations d'accompagnement des entreprises dans les domaines : Recrutement, Mission RH, Evaluation des potentiels, Mise à disposition de Managers de Transition, sourcing de Dirigeants, de Managers.



- Ma vocation : à partir d'une compréhension amont des contextes et enjeux des clients apporter des solutions personnalisées et pragmatiques dans ces 3 domaines.



- Mon marché est celui de la recherche dans l'urgence de Dirigeants, Directions transverses et d'experts (DSI, Supply chain, qualité..). Secteurs d'activités : Industries, banque assurances



Double expérience : Direction en cabinet conseil en Management de Transition/ Chasseur de têtes et à la DRH de 2 sièges d' entreprises Internationales.



Premiers RDV auprès des DG DRH, Directions de sites et filiales pour tout besoin "immédiat" et "ultra confidentiel" : Management de transition, Recrutement de cadres et Dirigeants, détection des Talents. Sens du client et de la qualité. "CLIENT FIRST".



Mes compétences :

Chasseur de têtes

Ressources humaines

Direction commerciale

Management de transition

Développement commercial

HR GESTION DES TALENTS

Evaluation et gestion des Compétences

Recrutement de Dirigeants