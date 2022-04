Jean François GOBERT

Marketeur & Dirigeant tout terrain, rompu aux challenges internationaux.



J'ai dirigé au cours de ma carrière diverses équipes, composées de plus de 18 nationalités différentes, qui ont donné des résultats exceptionnels tant en B2B que B2B2C.



Dernièrement, j’ai dirigé le marketing international du plus grand fabricant mondial d’équipements de blanchisserie. À ce poste, j'ai pu développer et deployer mes connaissances en gestion de marque, en veille concurrentielle et en marketing digital, ainsi qu'en définition de la politique de tarification.



Compétences et expériences :

● Management d'équipe

● Marketing international

● Tarification et revenue management

● Marketing digital

● Développement des affaires et ventes à l'exportation

● Blanchisserie commerciale

● Industrie automobile

● Pièces de rechange et services

● Communication multicanale

● Bilingue Anglais

● SAP



Mes compétences :

Vente

Pricing

Revenue management

International

Automobile

Marketing

Management

Export

langues ?

Gestion de projet

Industrie

Communication

Finance

Traduction anglais français

Marketing stratégique

Marketing produit