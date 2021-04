Spécialiste de l'étiquette et du packaging depuis plus de 15 ans,

je maîtrise plus particulièrement le progiciel d' Esko : ARTPRO.



L'infographie, la photogravure et les flux prépresse sont mon quotidien.



Un contact virtuel ou un appel téléphonique ?



Je reste à l'écoute de toutes nouvelles opportunités !



Mes compétences :

Maitrise d'Artpro

Infographiste CS