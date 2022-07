Je recherche plus particulièrement les challenges commerciaux en milieu industriel exigeant et avec une prédilection pour les négociations internationales difficiles.



Mes compétences :

Administrator

Aéronautique

Allemand

Anglais

Asie

Automobile

Automotive

Avionics

Air transport

Mission

Communication

Head of sales department

Vp sales

Sales director

Chine

Commercial

Europe

Galileo

Helicopters

Innovation

International

Key account manager

Manager

Manager Commercial

Sales

Sales manager

Vente