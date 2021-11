Luc VAN DER MEIJDEN

Actuellement en formation développement web et mobile à LaPlateforme.io (Coding School).

Passionné d'informatique depuis tout petit.

J'ai d'abord appris à coder seul en autodidacte, par la suite je me suis orienté vers cette formation pour acquérir un bac+2.

Je suis également passionné par la photographie, la vidéo, l'impression 3D et l'électronique.

Je m'intéresse un peu à tout notamment à l'actualité, je suis une personne très sociable.

Je cherche une entreprise pour ma deuxième année de formation en alternance.



Mes compétences :

Adobe Lightroom

Base C++

Adobe Premiere

Base de données

Mac OS

Microsoft Windows

Adobe Dreamweaver

CSS

PHP

MySQL

HTML

Adobe Photoshop

JavaScript