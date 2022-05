Je suis actuellement à la recherche d'un contrat professionnel pour septembre 2020, d'une durée de 12 mois en alternance, dans le domaine du developpement web.



Je maitrise les languages HTML 5, CSS 3, PHP.

Je suis également parfaitement à l'aise avec la suite Adobe (Illustrator, InDesign et Photoshop).



Je cherche aussi un projet professionnel dans le cadre de mes études, à commencer en mars 2020.

Ce projet professionnel devrait être dans l'idéal un site web dynamique, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'information à cette adresse : solenn.massot@laplateforme.io



Mes compétences :

Adobe InDesign

HTML 5

CSS 3

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

PhpMyAdmin

PHP