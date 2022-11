Luca ATZORI

COMPETENCES PROFESSIONNELLES



-Lean Six Sigma GREEN BELT : expert des démarches DMAIC et PDCA.

-Maîtrise outils du Lean Manufacturing : kanban et Just in Time, analyse de la valeur (VSM), 5S, SMED.

-Organiser un département productif, gérer les stocks, planifier la production dans de condition de rendement.

-Maîtrise outils statistique : cartes de contrôle et capabilité processus (SPC), plan d’expériences (DOE).

-Maitrise outils qualité (PFMEA, Control Plan) et 'problem solving' (8D, 5why, Ishikawa..), traitement CAPA, NCs, coordination des equipes.

-Excellentes capacités de communication à tous niveaux de l’organisation d’une entreprise.



COMPETENCES PERSONNELLES



-Forte aptitude à l’écoute

-Capacité à aborder des situations critiques

-Bien disposé à résoudre des situations des conflits

-Autonome et rigoureux

-Grande capacité d’adaptation

-Prêt à l'amélioration personnelle



REMARQUE :

Prêt à fournir certificats de travail et références, n’hésitez pas me contacter pour plus de renseignement.



LANGUES:

Langue maternelle Italien, je parle couramment Anglais et français et j’apprends l’Allemand.



Mes compétences :

Amélioration Continue

kaizen

Lean

lean manufacturing

Lean Six Sigma

Management

manufacturing

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Operations Management

Six Sigma

smed

Statistics

TPM

TPS