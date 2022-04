Christophe BOUCHET

● Responsable Export – Grands Comptes senior avec 15 ans d'expérience en stratégie Export et Grand Compte (Zone EMEA et Chine)

● Leader, adepte du management des ventes par motivation, forte réputation pour créer des relations à haut niveau et pour conserver les clients stratégiques

● Culture de la réussite, Fort potentiel à identifier les opportunités et marchés à fortes croissances

● Motivé, optimiste et reconnu pour son intégrité, son sens de l'innovation et de la discipline dans la recherche de résultats à long et court terme

● Bilingue Anglais-Français

● Double compétence : Diplôme IUT Electronique et ESC option Commerce International





Mes compétences :

Global Account Development and Management

Esprit d'équipe

Management

Management of partnerships and agents

Strategy Development & Tactical Execution

Contract & Price Negotiation

UMTS

budgets

Siemens Hardware

Nortel

Nokia

GPRS

4G Networks

3G Networks

Emoney- mobile money in Africa