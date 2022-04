Daniel SPATOLA

Après 15 ans dans la gestion de projets et le management d'équipe, je décide cette année de basculer dans le commerce et les affaires en tant que Consultant Avant-Vente.



Mon travail est de proposer aux clients des architectures réseaux et télécom répondants à leur besoin technique et financier.

Cela consiste à:

• Déterminer la solution technique la plus adaptée à un besoin précis du client

• Rédiger une proposition commerciale en illustrant le détail de la solution et la proposition financière

• Analyser et respecter le P&L, la marge financière, le ROI du projet

• Optimiser la solution en fonction des nouvelles attentes du clients

• Répondre aux appels d’offres publics ou privés



Mon expérience dans la production des service, la gestion de projet et le management sont de vrais atouts pour apporter les meilleurs conseils aux clients et acquérir leur confiance





Mes compétences :

ATM

Cisco

Direction de projet

DSLAM

Ethernet

Frame Relay

Gestion de projet

IPBX

Manager

Optique

RTC

SDH

SIP

TDM

Token Ring

Trunk sip

Wdm

X25

xDSL