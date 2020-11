Lucas BIRLING

Je suis actuellement étudiant à l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard en dernière année d'un cycle de formation ingénieur en cinq ans spécialité informatique « Réseaux et Télécommunications ».

Je serai à la recherche d'un premier emploi à compter du 12 juillet 2021 après avoir effectué un stage de six mois consacré à un projet de fin d'études " Intégrateur de progiciel de gestion des crédits pour une grande banque européenne ". Bien cordialement.



Mes compétences :

Programmation C

Programmation C++

Programmation C#

UML

Java

XML/XAML

Windows

Linux

CCNA

Microsoft Office

Base de données

Internet

OpenOffice

Football Manager 2020